الألمان يخرجون في مسيرات من أجل السلام

شارك آلاف الأشخاص في ألمانيا، اليوم السبت، في المسيرات التقليدية من أجل السلام التي تنظّم خلال عطلة عيد الفصح.

وقد طغت الأزمة الحالية في أوكرانيا على المسيرات، وفقاً للمنظمين.

وضمّت التظاهرة الأكبر حوالي ألفي شخص في العاصمة برلين، وفقاً لشبكة الحركة الألمانية للسلام. وفي مدينة هانوفر (أقل من 300 كيلومتر غرب العاصمة الألمانية)، كان عدد المشاركين حوالي 1200 شخص، حسبما أفاد كريستيان غولا المتحدث باسم الحركة.

ونظمت تظاهرات أصغر في جميع أنحاء البلاد، حسبما أشار غولا.

من المطالب الرئيسية لدعاة السلام، الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولإجراء مفاوضات سلام ولوقف تصدير الأسلحة.

يعود تقليد المسيرات من أجل السلام في ألمانيا إلى الحرب الباردة. وبلغ ذروته بين أواخر الستينات وأوائل الثمانينات، حين شارك فيه حوالي 300 ألف شخص كلّ عام رفضاً لسباق التسلّح النووي.