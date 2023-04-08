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قتلى ومفقودون من المهاجرين قبالة سواحل تونس

غرق مركب مهاجرين في تونس
8 ابريل 2023 21:48

لقي أربعة مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد غرق قارب، اليوم السبت، قبالة سواحل تونس، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم ولاية صفاقس (وسط شرق) «وقع حادث غرق جديد هذا الصباح وانتشلت أربع جثث من شاطئ في صفاقس وفقد ثلاثة أشخاص وأنقذ 36».
يوم الجمعة، اعتبر عشرون مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء أيضا في عداد المفقودين بعد حادث غرق قبالة سواحل تونس، فيما أنقذ 17 آخرون.
وبحسب شهادت جمعها القضاء الذي فتح تحقيقا، كان هؤلاء المهاجرون الـ37 قد «أبحروا من الساحل حين غرق مركبهم بعد ظهر الجمعة».
وأوضح المصمودي أن 17 مهاجراً فقط تم إنقاذهم.
وأسفرت حوادث غرق قوارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية عن مصرع أو فقدان مئة شخص على الأقل منذ مارس الماضي.
وأورد المتحدث أنه أبلغ مساء الجمعة بحادث الغرق الجديد وقد فتح تحقيق حول ملابسات ما حصل.
وأعلن الحرس الوطني التونسي، أمس الجمعة، أنه أنقذ أو اعترض «14 ألفاً و406 أشخاص، بينهم 13 ألفاً و138 يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون»، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وكان المتحدث باسم الحرس الوطني حسام جبالي صرح أن أرقام 2023 «مرتفعة بشكل كبير بسبب ازدياد عمليات المغادرة».

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