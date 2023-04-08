مقتل عشرات المدنيين في مجزرتين في الساحل الأفريقي

قالت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم السبت، إن هجومين إرهابيين وقعا في شمال البلاد مما أدى لمقتل 44 مدنياً مساء يوم الخميس. وقال المقدَّم في الجيش رودولف سورغو «إن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم الحقير والهمجي» الذي استهدف قريتَي «كوراكو» و«توندوبي» «تشير إلى مقتل 44 مدنيًا وسقوط جرحى». وأوضح أن القتلى هم 31 شخصًا في كوراكو و13 في توندوبي. وأكّد اتخاذ «إجراءات لإرساء الاستقرار بعد هجوم شنته قوات الدفاع والأمن سمح بتحييد المجموعات المسلّحة الإرهابية التي نفّذت الهجوم المذكور». وحصل الهجوم المزدوج على بعد خمسة كيلومترات من بلدة «سيتينغا» الحدودية في النيجر. ودعا سورغو السكان المحليين، اليوم السبت، إلى «التعاون مع قوات الدفاع والأمن والالتحاق بصفوفها كمتطوعين للدفاع عن الوطن من أجل المشاركة في الدفاع عن بلداتهم». تقع بوركينا فاسو في منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي منطقة توجد فيها جماعات إرهابية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين وشنت هجمات مراراً خلال السنوات الماضية. وحمّلت السلطات المسؤولية في هذين الهجومين الجديدين «لجماعات إرهابية مسلحة». ونزح ما يربو على مليوني شخص وقُتل الآلاف في أعمال العنف في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. بدأت الاضطرابات في المنطقة من مالي في عام 2012. وانتشر العنف، منذ ذلك الحين، إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ويهدد بزعزعة استقرار بلدان ساحلية أبعد.