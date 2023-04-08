الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تختبر إجراءات أسرع للتعامل مع المهاجرين

ناشطون ومهاجرون قرب الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك
8 ابريل 2023 21:28

قالت وزارة الأمن الداخلي، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبدأ الأسبوع المقبل في اختبار إجراءات أسرع لفحص المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الأميركية-المكسيكية بشكل غير قانوني، وذلك في إطار الاستعدادات لإنهاء القيود المفروضة على الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 في مايو.
وقالت مارشا إسبينوزا، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن المسؤولين المعنيين بملف اللاجئين سيجرون، خلال أيام، عمليات فحص أولية لعدد قليل من المهاجرين المحتجزين لدى سلطات الحدود. وأضافت أن المقابلات ستجرى عبر الهاتف، وسيتمكن المهاجرون من التواصل مع مستشار قانوني أثناء الفحص.
وطبق بايدن، وهو ديمقراطي، منذ شهور، قيوداً جديدة على الحدود في ظل وصول أعداد قياسية من المهاجرين الذين يتم ضبطهم في أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هو جمهوري، طبق إجراءات فحص اللجوء العاجلة للإسراع في إيجاد حل لطلباتهم، لكن تلك الفحوص كان يجريها موظفو الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ومن دون ضمان التمثيل القانوني.
ومنذ مارس 2020، تعيد السلطات الأميركية المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى المكسيك بموجب أمر متعلق بمجابهة كوفيد-19 من المقرر أن ينتهي في 11 مايو المقبل، ومعه إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة والوبائية الأوسع نطاقاً. وتستعد إدارة بايدن لاحتمال زيادة عمليات عبور الحدود بعد ذلك.
وقالت إسبينوزا إن تجربة عمليات فحص اللجوء الأسرع «ستؤدي لمعرفة أفضل الممارسات» إذا قررت الإدارة تطبيقها على نطاق أوسع في المستقبل. ورفضت المتحدثة الإفصاح عن المكان الذي سيتم فيه تطبيق هذه التجربة الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة
«جي بي مورغان»: أزمة بنوك أميركا على وشك الحل
مصرع 11 مهاجراً في غرق مركب قبالة سواحل المغرب
المصدر: رويترز
أميركا
مهاجرون
آخر الأخبار
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
الإمارات
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
اليوم 14:03
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
الرياضي
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
اليوم 14:03
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©