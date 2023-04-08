أميركا تختبر إجراءات أسرع للتعامل مع المهاجرين

قالت وزارة الأمن الداخلي، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبدأ الأسبوع المقبل في اختبار إجراءات أسرع لفحص المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الأميركية-المكسيكية بشكل غير قانوني، وذلك في إطار الاستعدادات لإنهاء القيود المفروضة على الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 في مايو.

وقالت مارشا إسبينوزا، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، إن المسؤولين المعنيين بملف اللاجئين سيجرون، خلال أيام، عمليات فحص أولية لعدد قليل من المهاجرين المحتجزين لدى سلطات الحدود. وأضافت أن المقابلات ستجرى عبر الهاتف، وسيتمكن المهاجرون من التواصل مع مستشار قانوني أثناء الفحص.

وطبق بايدن، وهو ديمقراطي، منذ شهور، قيوداً جديدة على الحدود في ظل وصول أعداد قياسية من المهاجرين الذين يتم ضبطهم في أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هو جمهوري، طبق إجراءات فحص اللجوء العاجلة للإسراع في إيجاد حل لطلباتهم، لكن تلك الفحوص كان يجريها موظفو الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ومن دون ضمان التمثيل القانوني.

ومنذ مارس 2020، تعيد السلطات الأميركية المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني إلى المكسيك بموجب أمر متعلق بمجابهة كوفيد-19 من المقرر أن ينتهي في 11 مايو المقبل، ومعه إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة والوبائية الأوسع نطاقاً. وتستعد إدارة بايدن لاحتمال زيادة عمليات عبور الحدود بعد ذلك.

وقالت إسبينوزا إن تجربة عمليات فحص اللجوء الأسرع «ستؤدي لمعرفة أفضل الممارسات» إذا قررت الإدارة تطبيقها على نطاق أوسع في المستقبل. ورفضت المتحدثة الإفصاح عن المكان الذي سيتم فيه تطبيق هذه التجربة الأسبوع المقبل.