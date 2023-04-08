أميركا تعرض مساعدة دول أفريقية لمواجهة الإرهاب

ذكر مسؤولون أن الولايات المتحدة تعد مساعدة طويلة الأمد لساحل العاج وبنين وتوغو مع تزايد المخاوف من أن يمتد العنف الإرهابي في منطقة الساحل إلى الساحل الغربي لأفريقيا.

كانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي زارت غانا الشهر الماضي في إطار حملة للولايات المتحدة للتقدم في أفريقيا.

وقد أعلنت هاريس عن تقديم مئة مليون دولار أميركي على مدى عشر سنوات لتعزيز الصمود في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.

كما يدرس مسؤولو وزارة الخارجية منح تمويل إضافي بما في ذلك من ميزانية مكافحة الإرهاب.

في استراتيجية شاملة جديدة لمنع حرب وتعزيز الاستقرار، اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن في تقرير ساحل غرب أفريقيا أولوية للعقد المقبل.

وقال التقرير، الذي صدر في مارس الماضي، إن منطقة الساحل وصولا إلى الشمال المتاخم، تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من أي منطقة أخرى ومن الضروري "منع نشوب نزاعات عنيفة أو امتدادها إلى جميع أنحاء المنطقة".

لم تتضرر المدن الساحلية المتصلة بالعالم عبر الموانئ لكن العنف تصاعد في مناطق متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.

وقال مايكل هيث نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن غرب أفريقيا "إنه تهديد كبير ومتزايد. ... إنها مسألة تثير قلقنا لأن قدرات الحكومات الموجودة حاليا لم تواجه تهديدا كهذا من قبل".

وتابع هيث، الذي عاد مؤخرًا من رحلة إلى المنطقة مع مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية لتقييم الاحتياجات "إنهم يحاولون التعامل مع هذا ونحاول معرفة نوع الأدوات التي يحتاجون إليها".

- "نهج شامل"

تزايدت المخاوف في منطقة الساحل بشأن العنف في الأشهر الماضية منذ أن أنهت فرنسا حملة استمرت ثماني سنوات ضد الإرهابيين.

وقال مسؤولون أميركيون إن ساحل غرب أفريقيا لن يشهد أعمال عنف إذا لم يمتد من الشمال، موضحين في الوقت نفسه أن عدم الاستقرار يمكن أن ينجم أيضا عن عوامل محلية ومنافسة على الموارد التي يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرتها.

وأضافوا أن المساعدة ستركز جزئياً على معالجة الفجوات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على تجنيد متطرفين.

ورأى غريغوري لوجيرفو المسؤول الكبير في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية الذي شارك في الرحلة "من الواضح أننا نريد مساعدة هذه الحكومات المهتمة أكثر باتباع نهج شامل وحكم رشيد في معالجة مشاكل الشمال حيث الموارد شحيحة".