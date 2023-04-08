قتلى بإطلاق نار في تايلاند

قتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في جنوب تايلاند اليوم السبت، على ما أعلنت الشرطة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ما زالت تبحث عن المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وقع الهجوم في منطقة "خيري رات نيخوم" في إقليم "سورات ثاني"، على بعد 600 كيلومتر تقريبًا جنوبي العاصمة بانكوك. وقال كريانغكراي كرايكاو قائد الشرطة المحلية "قضى أربعة أشخاص"، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل. ونقلت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية. وقعت هجمات عدة هجمات بالأسلحة في تايلاند خلال الأشهر الـ12 الماضية منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة. ففي أكتوبر الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عامًا) النار داخل دار حضانة في ولاية "نونغ بوا لام فو"، في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلًا. والشهر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون في إقليم "فيتشابوري" في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.