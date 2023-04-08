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فريق سعودي يناقش في طهران آلية إعادة فتح سفارة المملكة

مباحثات بين الفريقين السعودي والإيراني
8 ابريل 2023 20:50

وصل الفريق الفني السعودي، المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية في إيران إلى العاصمة طهران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي «إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين بتاريخ 6 أبريل 2023م».
وقالت الوكالة «التقى الفريق الفني السعودي، برئاسة ناصر بن عوض آل غنوم، برئيس المراسم في وزارة الخارجية الإيرانية، السفير هوناردوست، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران».
وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لرئيس المراسم السفير هوناردوست على ما لقيه الفريق من حفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات وصول الفريق. فيما أعرب هوناردوست عن استعداد بلاده وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.

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