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زلزال عنيف يضرب بابوبا غينيا الجديدة

أرشيفية
8 ابريل 2023 19:41

 ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 09ر3 درجة جنوبا وخط طول 85ر141 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. 

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المصدر: وكالات
زلزال
بابوا غينيا الجديدة
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