الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في السودان

متظاهر يرفع علم السودان خلال احتجاج في الخرطوم (أرشيفية)
8 ابريل 2023 19:34
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم السبت، عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعيًا جميع الأطراف إلى تكثيف جهودهم من أجل عودة حكومة المدنيين.
ودعا تورك السبت جميع الأطراف المعنيين إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وقال في بيان "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على إتفاق نهائي - يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي الى مساره الصحيح".