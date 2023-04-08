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عصابات مسلحة تقتل 74 شخصاً في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
8 ابريل 2023 19:29

قال مسؤولون محليون والشرطة، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 74 شخصا قُتلوا بولاية بينو النيجيرية في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون في الأسبوع الماضي، في أحدث اشتباكات في منطقة تشيع بها أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين.

وزاد العنف في الأعوام الماضية بعدما أدى النمو السكاني إلى اتساع نطاق المنطقة المخصصة للزراعة، مما قلص مساحات الأراضي المتاحة لرعي قطعان الماشية.

وقالت كاثرين أنين المتحدث باسم شرطة بينو إنه تم العثور على 28 جثة في مخيم للنازحين في منطقة مجبان بين مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

ولم يتضح حتى الآن سبب الهجوم، لكن شهودا قالوا إن مسلحين وصلوا وبدأوا في إطلاق النار وقتلوا عدة أشخاص.

جاء هذا في أعقاب هجوم منفصل في الولاية نفسها يوم الأربعاء في قرية أوموجيدي النائية في منطقة أوتوكبو، إذ قال باكو إيجي رئيس المنطقة لرويترز إن من يشتبه في أنهم رعاة قتلوا قرويين خلال جنازة.

 

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المصدر: وكالات
مسلحون
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