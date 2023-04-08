71 طائرة صينية تعبر الخط الأوسط لمضيق تايوان

عبرت 71 طائرة عسكرية صينية الخط الأوسط الحساس لمضيق تايوان اليوم السبت، إذ بدأت الصين مناورات حول تايوان مدفوعة بالغضب من اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينج وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي.
كانت التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، والتي أُعلن عنها غداة عودة تساي من زيارة للولايات المتحدة، متوقعة على نطاق واسع بعد أن نددت الصين باجتماعها يوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في لوس انجليس.
كما جاء إعلان بكين بعد ساعات فقط من زيارة قادة أوروبيين كبار للصين.
وأعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه بدأ دوريات جاهزية قتالية وتدريبات تحمل اسم "السيف المتحد" حول تايوان، بعد أن أوضح أنها ستكون في مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".
وقالت وزارة الدفاع في تايوان صباح اليوم السبت إنها رصدت حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش 71 طائرة صينية، من بينها مقاتلات وقاذفات قنابل، وتسع سفن عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان.
وذكرت الوزارة في بيان إن الصين تستخدم زيارة تساي للولايات المتحدة "كذريعة لإجراء مناورات عسكرية، مما يلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة".