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روسيا تعلن مقتل 600 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

أرشيفية
8 ابريل 2023 17:54

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قتلت ما يقرب من 600 جندي أوكراني على خمسة محاور أساسية للقتال خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في تقرير نشرته وزارة الدفاع اليوم السبت، بحسب قناة «أر تي عربية» الروسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها أن «مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة شمل 406 طائرات، و228 مروحية، و7023 من الطائرات المسيرة».

وأضافت:«تم أيضاً تدمير 415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و5748 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، 4532 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9342 مركبة عسكرية خاصة».

 

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