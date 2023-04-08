الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انهيار جليدي يجتاح منطقة تزلج سويسرية

أرشيفية
8 ابريل 2023 17:27

ذكرت السلطات السويسرية أن انهياراً جليدياً ضخماً أدى إلى تهدم جبل في منطقة خارج مضمار التزلج على الجليد، في وادي «ساس» في سويسرا اليوم السبت.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم تكن هناك أي تقارير عن أشخاص مفقودين، لكن خمسة أشخاص ربما دفُنوا، تحت الجليد.

وحتى الآن، تم إنقاذ شخصين، من دون تعرضهما لإصابات خطيرة.

وتم نشر رجال شرطة وعمال إنقاذ، مع خمس مروحيات في المنطقة، وهي منتجع تزلج جاذب، في مقاطعة «فاليه».

 

 

أخبار ذات صلة
نشطاء المناخ يغلقون طريقاً بسويسرا في عيد الفصح
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جليدي بولاية سيكيم الهندية إلى 7 قتلى
المصدر: وكالات
انهيار جليدي
سويسرا
آخر الأخبار
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
الإمارات
«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء
اليوم 14:03
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
الرياضي
أنشيلوتي يكشف سر الهزيمة أمام فياريال
اليوم 14:03
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
الإمارات
الصقارة بين الماضي والحاضر في معرض أبوظبي الدولي للصيد 2023
اليوم 13:55
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©