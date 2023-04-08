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رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تركمانستان في وفاة جدته

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس تركمانستان في وفاة جدته
8 ابريل 2023 17:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان في وفاة جدته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة سردار بيردي محمدوف.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمانستان في وفاة والدته.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ والزعيم الوطني لتركمانستان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
تركمانستان
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