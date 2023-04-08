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المئات في روسيا يشيعون المدون فومين
المئات في روسيا يشيعون المدون فومين
8 ابريل 2023 17:16
شارك مئات الأشخاص، السبت، في تشييع مدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا وقُتل مؤخرًا في انفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ.
توجه المئات إلى مقبرة ترويكوروفسكوي في غرب العاصمة لإلقاء التحية أمام نعش ماكسيم فومين، قبل دفنه، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس» في المكان.
تم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة في الموقع تولوا تفتيش الداخلين إلى المقبرة.
الأحد الماضي، قُتل فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، في انفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ.
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المصدر: وكالات
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