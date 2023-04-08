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فقدان 20 مهاجراً بعد غرق قارب قبالة تونس

أرشيفية
8 ابريل 2023 17:12

قال مسؤول قضائي لـ«رويترز» إن 20 مهاجراً أفريقياً على الأقل فُقدوا، اليوم السبت، بعد غرق قاربهم قبالة مدينة صفاقس التونسية أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وذكر فوزي المصمودي، المتحدث باسم محاكم صفاقس، أن قوات خفر السواحل أنقذت 17 شخصاً آخرين كانوا على متن نفس القارب قبالة صفاقس بجنوب البلاد، ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.

 

 

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