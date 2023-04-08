الشرطة الألمانية تعثر على رفات بشرية في مستنقع

اكتشف صياد رفات بشرية في منطقة مستنقعات بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية، بحسب متحدثة باسم الشرطة اليوم السبت. وقالت المتحدثة إن الرجل عثر على عظام بشرية، بينها جمجمة وعمود فقري وأطراف، صباح أمس الجمعة عندما كان يضع كاميرات لمراقبة الحياة البرية في بلدة كارست، على بعد حوالي 17 كيلومتراً غرب دوسلدورف. وأضافت المتحدثة أن تحقيقات الشرطة جارية وتم تشكيل فرقة متخصصة في تحقيقات جرائم القتل. في الوقت نفسه، أكدت المتحدثة أن الشرطة لا تستبعد وقوع حادث أو الانتحار كسبب للوفاة. ولم تتضح بعد المدة التي بقي فيها الجثمان في المستنقع. ولم يتم التعرف على هوية المتوفى، ولكن من المتوقع أن يقدم تشريح الجثة المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، نتائج أولية.

المصدر: وكالات