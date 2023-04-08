رغم التوتر.. متنزهون يحتشدون على الشاطئ الصيني قبالة تايوان
أرشيفية
8 ابريل 2023 16:41
احتشد سياح على شاطئ جزيرة بينغتان الصينية في النقطة الجغرافية الأقرب إلى تايوان، مستفيدين من الطقس المشمس للتنزه والتقاط صور سلفي، غير آبهين بتصاعد التوتر مع الجزيرة، ومن غير أن يعيروا أي اهتمام للتدريبات العسكرية الصينية الجارية في البحر.
باشرت الصين، السبت، تدريبات عسكرية تستمر ثلاثة أيام في مضيق تايوان، مع ترقب إطلاق نار بالذخيرة الحية الاثنين حول بينغتان (شرق)، النقطة الأقرب إلى الجزيرة على ساحل البر الصيني.
يقصد الصينيون بينغتان التي لا تبعد سوى حوالي 125 كيلومتراً عن تايوان، على مدار السنة للاستمتاع بشواطئها ومشاهدها الخلابة ببيوتها الحجرية الصغيرة وسط الطبيعة البرية.
ولا يشكل هذا اليوم استثناء، إذ تعم الجزيرة أجواء من الفرح، فيما يحتسي البعض القهوة أو يتناولون كوباً من عصير جوز الهند، فيما يقف آخرون لالتقاط صور أمام نصب على شكل طابع بريدي عملاق يصور السواحل الصينية وتايوان.
تأتي هذه التدريبات رداً على اجتماع رئيسة الجزيرة تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الأربعاء في الولايات المتحدة.