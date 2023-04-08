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مسؤولة أوكرانية تتوجه إلى الهند لإجراء محادثات

من الهند
8 ابريل 2023 16:12

تتوجه مسؤولة أوكرانية إلى الهند، الأحد، لإجراء أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي.

وتقيم الهند علاقة صداقة قديمة مع موسكو، وامتنعت عن إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما أن نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو، وزادت منذ عام وارداتها من النفط الروسي مقابل حد الدول الغربية من إمداداتها الآتية من روسيا.

وأعلنت الحكومة الهندية في بيان أن أمينة جاباروفا، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني «ستتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في أوكرانيا» مع مسؤول بارز في وزارة الخارجية الهندية.

وبحسب البيان، فإن الهند لديها «علاقات ودية وتعاون متعدد الأوجه» مع أوكرانيا، وستكون الزيارة مناسبة «لتعزيز التفاهم والمصالح المتبادلة».

 

 

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المصدر: وكالات
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