سوريا : مقتل 6 مدنيين في انفجار لغم بريف حمص الشرقي

لقي ستة مدنيين سوريين حتفهم نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي في وسط سوريا .

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا) اليوم السبت أن "لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين".

ووفق الوكالة ، قتل في 17 فبراير الماضي 53 مواطناً، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش) ، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.