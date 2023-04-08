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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مرعش بجنوب تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مرعش بجنوب تركيا
8 ابريل 2023 11:28

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"في موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وكان على عمق 16,36 كيلومترا،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

 

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وكان زلزالان مدمران، ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وكان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة، والثاني بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجة، كما تلتهما آلاف الهزات ، ما أسفر عن وفاة أكثر من 50  ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

المصدر: د ب أ
تركيا
زلزال
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