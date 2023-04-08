ألمانيا تنهي العمل بقواعد ارتداء الكمامات

انتهى العمل بآخر القواعد الخاصة بارتداء كمامات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت في ألمانيا، بعد نحو ثلاثة أعوام من فرض تلك القواعد لمنع تفشي الفيروس.

وأصبح ارتداء كمامة غير إلزامي لزوار العيادات الطبية والمستشفيات ومرافق الرعاية.

وانتهى العمل بهذه الشروط التي كانت مفروضة بموجب قانون الحماية من العدوى في ألمانيا.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد خففت القواعد الخاصة بجائحة كورونا، والرامية إلى حماية المواطنين الأكثر عرضة للإصابة، على عدة مراحل. وفي بداية مارس الماضي، أوقفت السلطات مطالبة زائري المستشفيات ودور التمريض بإظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية قد ألغت قبل ذلك القواعد الإلزامية لارتداء الكمامات في المتاجر والحافلات والقطارت.