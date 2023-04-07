كوريا الشمالية تجري اختبارا جديدا لغواصة نووية مسيّرة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا جديدا لغواصة نووية مسيّرة في الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل الجاري.

وأكدت الوكالة، يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، أن "الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الجمعة، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان محادثات دفاعية، الأسبوع المقبل، حول الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالتحالف.

وسيعقد الحوار الدفاعي المتكامل الكوري-الأميركي، لمدة يومين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز التعاون الأمني وسط استفزازات بيونغ يانغ المستمرة، مثل الكشف مؤخرا عن الرأس الحربي النووي التكتيكي (هواسان-31)، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ستناقش محادثات الأسبوع المقبل مجموعة من القضايا، بما في ذلك تنسيق السياسات بشأن سبل الرد وردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتعزيز مصداقية الردع الأميركي الموسع. أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية تجري مناورات بحرية مشتركة مع أميركا واليابان التشيك تدلي بتصريح بشأن إرسال معدات عسكرية لكييف

المصدر: آ ف ب