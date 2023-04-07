العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات

هدى جاسم (بغداد)

يسعى النواب المستقلون في البرلمان العراقي إلى تشكيل قوة ضغط عبر تقديم شكاوى للمحكمة الاتحادية لإعادة تعديل قانون الانتخابات، بعيداً عن نظام «سانت ليغو».

وصوّت البرلمان العراقي في الـ26 من الشهر الماضي، على التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات ومجلس النواب، وسط اعتراضات شديدة من النوّاب المستقلّين الرافضين لنظام الدائرة الواحدة وفق نظام «سانت ليغو»، باعتباره يُقلص فرص الأحزاب الصغيرة والمستقلين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصُوّرة، أظهرت استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة «الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب».

وأعلن النائب مصطفى سند، عن تقديمه أول طعن بقانون «سانت ليغو».

وكتب سند تغريدة على «تويتر»: «برفقة النائب الدكتور رائد المالكي، قدمنا أول طعن بقانون «سانت ليغو» لدى المحكمة الاتحادية، بعد طعن قدمه إخوة قبلنا على جلسة التصويت وليس على القانون نفسه».

ورفع نواب مستقلون دعوى قضائيَّة في المحكمة الاتحادية ضد رئاسة مجلس النواب للطعن في صحة جلسة مجلس النواب رقم 16 بخصوص التصويت على قانون الانتخابات.

وقال النائب حيدر المطيري إنه «أقيمت دعوى في المحكمة الاتحادية لإبطال جلسة التصويت على قانون سانت ليغو»، مضيفاً أنَّ «المستقلين مستمرون وثابتون لإحقاق الحق».

إلى ذلك، أعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي شمالي العراق، أمس، عن وقوع انفجار قرب السور الخارجي للمطار دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق ووصلت فرق الدفاع المدني على الفور وسيطرت على الحريق.

وأضاف البيان أن «القوات الأمنية تحقق حالياً في الحادث، وستصدر المزيد من المعلومات لاحقاً»، لافتاً إلى أن الرحلات الجوية وعمليات المطار تجري بشكل معتاد.