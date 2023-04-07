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رئيس مجلس القيادة اليمني: ملتزمون بإحياء السلام واستعادة المؤسسات

رشاد العليمي
8 ابريل 2023 02:12

عدن (الاتحاد)

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلماً، أو حرباً.
وقال العليمي، في تغريدات بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، إن المجلس الرئاسي «خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكاً، وتمسكاً بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار».
وذكّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهراً، ليعطي «مثالاً فريداً في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم، بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء».
وأعرب العليمي باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي، مجدداً التزام المجلس «بالعمل معاً من أجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه شعبنا».

رشاد العليمي
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