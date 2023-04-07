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تونس: إنقاذ 14 ألف مهاجر غير نظاميين منذ يناير

أرشيفية
8 ابريل 2023 02:12

تونس (أ ف ب)

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أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، أن أكثر من 14 ألف مهاجر غير نظاميين بغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.
والحصيلة المعلنة أكبر بخمسة أضعاف من تلك المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء في بيان للمتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني: «تمكّنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و31 مارس 2023 من إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14406 مجتازين من بينهم 13138 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء».
وأشار المتحدّث في بيانه إلى أنّ البقية تونسيون.

تونس
الهجرة إلى أوروبا
إنقاذ المهاجرين
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