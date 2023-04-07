ليبيا: اجتماعات مكثفة لإنجاز قوانين الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، تطورات الوضع العسكري، وسير العمل في نطاق المناطق العسكرية، إضافة إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية وسبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عملها.

واحتضنت مدينة بنغازي شرق ليبيا، أمس، اجتماعاً لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بمشاركة ممثلي المنطقة الغربية وقادة عسكريين وأمنيين وبمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لاستكمال الاجتماعات السابقة مع نظرائهم في اللجنة العسكرية الليبية والقيادات الأمنية شرق البلاد، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

ووصلت طائرة تقل وفداً عسكرياً وأمنياً من المنطقة الغربية يضم أعضاء اللجنة العسكرية وعدداً من قادة الكتائب الأمنية غرب البلاد، وأوضح المصدر أن لقاء بنغازي يأتي ضمن جهود توحيد المؤسسة العسكرية برعاية البعثة الأممية.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة «6+6» الليبية، عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل.

وأوضح النائب الليبي ميلود الأسود، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن اللجنة المشتركة «6+6» تهدف لوضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة عازمون على إنجاز القوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو المقبل.