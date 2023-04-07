تحسن صحة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني

قال فيديل كونفالونييري صديق سيلفيو برلسكوني، الجمعة، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "أفضل مما قبل" وذلك بعد أن زاره في المستشفى حيث يعالج من عدوى رئوية ناتجة عن إصابته بسرطان الدم المزمن.

ونُقل الملياردير وقطب الإعلام، البالغ 86 عاما، إلى "مستشفى سان رافائيل" في ميلانو، يوم الأربعاء، مما أثار تكهنات بشأن مدى الخطر على حياته ودفع أفراد أسرته وأصدقاءه للالتفاف حوله في المستشفى.

وأفاد أطباؤه، الخميس، بأنه يعاني منذ فترة من سرطان الدم ودخل العناية المركزة بسبب عدوى في الرئة.

ولليوم الثاني على التوالي، زاره كونفالونييري الذي عمل في إمبراطورية برلسكوني الاقتصادية لعقود. وعند سؤاله عما إذا كان متفائلا، أجاب كونفالونييري "أجل".

وذهب جميع أبناء برلسكوني الخمسة إلى المستشفى بعد الظهر لزيارة والدهم. ولم يتحدث أي منهم إلى المراسلين المنتظرين، لكن ابنه الأصغر لويجي أعطى إشارة تفاؤل بإبهامه عند مغادرته.

وكتب صديق آخر، وهو أوجوستو مينزوليني، رئيس تحرير صحيفة "إل جورنالا"، الجمعة إن برلسكوني طمأنه في مكالمة هاتفية بأنه سيتعافى. ونقل مينزوليني عن برلسكوني قوله "الأمر صعب، لكنني سأتجاوزه مرة أخرى".