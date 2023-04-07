السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحسن صحة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني

سيلفيو برلسكوني
8 ابريل 2023 01:20

قال فيديل كونفالونييري صديق سيلفيو برلسكوني، الجمعة، إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "أفضل مما قبل" وذلك بعد أن زاره في المستشفى حيث يعالج من عدوى رئوية ناتجة عن إصابته بسرطان الدم المزمن.
ونُقل الملياردير وقطب الإعلام، البالغ 86 عاما، إلى "مستشفى سان رافائيل" في ميلانو، يوم الأربعاء، مما أثار تكهنات بشأن مدى الخطر على حياته ودفع أفراد أسرته وأصدقاءه للالتفاف حوله في المستشفى.
وأفاد أطباؤه، الخميس، بأنه يعاني منذ فترة من سرطان الدم ودخل العناية المركزة بسبب عدوى في الرئة.
ولليوم الثاني على التوالي، زاره كونفالونييري الذي عمل في إمبراطورية برلسكوني الاقتصادية لعقود. وعند سؤاله عما إذا كان متفائلا، أجاب كونفالونييري "أجل".
وذهب جميع أبناء برلسكوني الخمسة إلى المستشفى بعد الظهر لزيارة والدهم. ولم يتحدث أي منهم إلى المراسلين المنتظرين، لكن ابنه الأصغر لويجي أعطى إشارة تفاؤل بإبهامه عند مغادرته.
وكتب صديق آخر، وهو أوجوستو مينزوليني، رئيس تحرير صحيفة "إل جورنالا"، الجمعة إن برلسكوني طمأنه في مكالمة هاتفية بأنه سيتعافى. ونقل مينزوليني عن برلسكوني قوله "الأمر صعب، لكنني سأتجاوزه مرة أخرى".

أخبار ذات صلة
أطباء يكشفون عن المرض الذي يعاني منه برلوسكوني
رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني في العناية المركزة
المصدر: وكالات
سيلفيو برلسكوني
المستشفى
التهاب رئوي
سرطان الدم
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©