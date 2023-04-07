سفينة إنقاذ تنقل 339 مهاجراً إلى إيطاليا

روما (وكالات)

نقلت سفينة الإنقاذ البحري «جيو بارنتس»، التي تشغلها منظمة «أطباء بلا حدود» 339 مهاجراً إلى الشاطئ، في مدينة «برينديزي» الساحلية جنوب إيطاليا، طبقا لما ذكرته منظمة «جيو بارنتس» أمس.

وكانت السفينة قد نقلت 440 مهاجراً على متنها بعد إنقاذهم من قوارب صغيرة، في البحر المتوسط، صباح الأربعاء الماضي، في عملية معقدة استمرت 11 ساعة.

ونقلت السلطات الإيطالية نحو 100 شخص، إلى متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، قبل أن تصل السفينة «جيو بارنتس» إلى مدينة «برينديزي».

ومن بين المجموعة، 24 من القصر، غير المصحوبين بذويهم. ومثل الكثير من القوارب الأخرى، أبحروا من ساحل ليبيا. وطبقا لوزارة الداخلية في روما، وصل 28 ألف شخص بالفعل إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بأربع مرات، مما كان عليه في نفس الفترة العام الماضي، حيث وصل الرقم إلى أكثر من 6900 مهاجر.