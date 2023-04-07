أوروبا تدين قرار «طالبان» حظر عمل الأفغانيات بوكالات أممية

بروكسل (وكالات)

دان الاتحاد الأوروبي، أمس، قرار حركة «طالبان» القاضي بمنع النساء الأفغانيات من العمل في وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن «قرار طالبان التمييزي الجديد يفاقم وضع النساء والفتيات في أفغانستان ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

ودعا البيان «طالبان» إلى «التراجع عن هذا الحظر على الفور وضمان حصول النساء والفتيات على المساواة في التعليم وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة».

وأكدت الكتلة المكونة من 27 عضواً من جديد التزامها بمواصلة العمل وتقديم المساعدة لصالح الشعب الأفغاني.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ندد بقرار سلطات طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمة الدولية ودعا إلى إلغاء القرار فوراً، ووصفه بأنه «انتهاك غير مقبول لأبسط حقوق الإنسان».

وأبلغت الأمم المتحدة نحو 3300 من موظفيها في أفغانستان، من بينهم نحو 400 امرأة، بعدم التواصل مع مكاتبهم حتى إشعار آخر لدواع أمنية.