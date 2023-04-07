السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوروبا تدين قرار «طالبان» حظر عمل الأفغانيات بوكالات أممية

أرشيفية
8 ابريل 2023 02:12

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
الأمم المتحدة: انسحاب المرتزقة يسهم بالاستقرار في ليبيا

دان الاتحاد الأوروبي، أمس، قرار حركة «طالبان» القاضي بمنع النساء الأفغانيات من العمل في وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. 
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن «قرار طالبان التمييزي الجديد يفاقم وضع النساء والفتيات في أفغانستان ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان». 
ودعا البيان «طالبان» إلى «التراجع عن هذا الحظر على الفور وضمان حصول النساء والفتيات على المساواة في التعليم وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعامة». 
وأكدت الكتلة المكونة من 27 عضواً من جديد التزامها بمواصلة العمل وتقديم المساعدة لصالح الشعب الأفغاني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ندد بقرار سلطات طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمة الدولية ودعا إلى إلغاء القرار فوراً، ووصفه بأنه «انتهاك غير مقبول لأبسط حقوق الإنسان».
وأبلغت الأمم المتحدة نحو 3300 من موظفيها في أفغانستان، من بينهم نحو 400 امرأة، بعدم التواصل مع مكاتبهم حتى إشعار آخر لدواع أمنية.

طالبان
حركة طالبان
أوروبا
الأفغانيات
النساء الأفغانيات
الاتحاد الأوروبي
وكالات الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
جوزيب بوريل
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©