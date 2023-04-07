الصين وفرنسا: التسوية السياسية الطريق الوحيد لحل أزمة أوكرانيا

قوانغتشو (وكالات)

تعهّد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون، في إعلان مشترك أمس، دعم كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا، والتزامهما بتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية، ونزع السلاح النووي، والاستخدام السلمي لهذه الطاقة.

وأكّد الإعلان أنّ البلدين «يعارضان الهجمات المسلّحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى» ويدعمان الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لضمان سلامة محطة زابوريجيا» النووية.

وشدّد الإعلان المشترك على أهمّية أن تحترم جميع أطراف النزاع القانون الدولي الإنساني «بدقّة».

وكان الرئيس الفرنسي حضّ أمس الأول نظيره الصيني على «إعادة روسيا إلى رُشدها» في ما يتعلق بأوكرانيا، وناشده عدم إمداد موسكو بأسلحة، وذلك في لقاء دعا في ختامه الرئيسان إلى محادثات سلام.

وبحسب باريس فإنّ الرئيس الصيني أعرب خلال لقائه ماكرون عن استعداده للاتّصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت المناسب.

ولم يأت أيّ من التقارير الصينية أو الإعلان المشترك الفرنسي- الصيني على ذكر هذه المبادرة.

وقال شي إن التوصل إلى تسوية سياسية هو الطريق «الصائب» الوحيد لحل أزمة أوكرانيا.

ونقلت الخارجية الصينية عن شي قوله لنظيره الفرنسي، إن «على كل الأطراف القبول بحل وسط لخلق ظروف مواتية لتسوية سياسية».

ونشرت بكين في فبراير وثيقة من 12 نقطة تحضّ موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام.

ولم تعترف الصين بضمّ موسكو، من جانب واحد، 4 مناطق أوكرانية إلى الاتحاد الروسي في سبتمبر، كما لم تعترف بضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.