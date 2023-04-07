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انفجار قرب مطار السليمانية في كردستان العراق

انفجار قرب مطار السليمانية في كردستان العراق
8 ابريل 2023 01:14

وقع "انفجار"، الجمعة، قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية.
ووصف مسؤولون من الإقليم ما وقع بأنه "هجوم".
وقالت مديرية أمن مطار السليمانية، في بيان، إنه وقع الجمعة "انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي... دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق، وصلت فرق الدفاع المدني للمطار وسيطرت على الحريق".
وتحدث عدد من المسؤولين، من بينهم جوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، عن "هجوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور أو تحديد الجهة المسؤولة أو المستهدفين.
كما دان محافظ السليمانية هفال أبو بكر "الغارة الجوية" على "مكان قريب من أطراف مطار السليمانية".

 

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