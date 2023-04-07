كييف: مستندات الهجوم المضاد المزعوم «مزيفة»

كييف (وكالات)

قالت كييف، أمس، إن المستندات التي تزعم أنها معلومات سرية حول استعدادات أوكرانيا لشن هجوم مضاد، مزيفة، وذلك رداً على تقرير نشرته إحدى الصحف الأميركية، فيما كشف البنتاجون عن أنه بدأ التحقيق في مصدر هذه المستندات التي نُشرت على حسابات في «تويتر» و«تلجرام» الأسبوع الماضي.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار المكتب الرئاسي في كييف، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «إنه منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، تدهور حال أجهزة الاستخبارات إلى وضع أصبح لا يمكنهم فيه إعادة تأهيل أنفسهم إلا عن طريق برامج الفوتوشوب و(مقالب المعلومات المزيفة)».

وأضاف أن موسكو تحاول تعطيل هجوم أوكرانيا المضاد، ولكن بدلاً من ذلك، ستتكشف خطط كييف قريباً على أرض الواقع.

وجاءت تغريدة بودولياك بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل حول تسريب مستندات يفترض أنها سرية تقول إن الهجوم المضاد الأوكراني سيكتمل بحلول 30 أبريل.

وزعمت المستندات أن كييف أعدت لذلك 60 ألف جندي، وأكثر من 250 دبابة، وأكثر من 350 عربة مدرعة.

وتسيطر قوات الكرملين الآن على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.