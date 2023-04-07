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قتيل وجرحى بعملية دهس في تل أبيب

قوات إسرائيلية في موقع الهجوم في تل أبيب
7 ابريل 2023 23:50

قتل رجل وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الجمعة، في هجوم بوسط مدينة تل أبيب، بحسب حصيلة محدثة أعلنتها خدمة الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت الشرطة، في تصريح صحفي، إن ما وقع "هجوم دهس بسيارة".
وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، في بيان، وفاة رجل ثلاثيني وإصابة أربعة أشخاص، جروح اثنين منهم طفيفة، وجروح الآخرين ليست بالغة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن شخصا واحدا قتل في الهجوم وأصيب عدد آخر.
وقالت خدمة الإسعاف  إن ضحايا هجوم تل أبيب سياح أجانب.
كانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل امرأتين بعد إطلاق النار على سيارتهما في الضفة الغربية.

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المصدر: وكالات
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إطلاق نار
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