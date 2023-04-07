إسرائيل تسقط مسيّرة دخلت مجالها الجوي من لبنان

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي قادمة من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان قصير نشر نسخة منه بالعربية "أسقطت قوات جيش الدفاع مسيّرة درون اجتازت إلى الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان في منطقة بلدة زرعيت بعد أن تم رصدها ومتابعتها من قبل وحدة المراقبة طيلة الحادث".

وأضاف "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف، قبل فجر اليوم الجمعة، ثلاث "منشآت" في منطقة "الرشيدية" قرب مدينة صور، وذلك رداً على إطلاق نحو ثلاثين صاروخاً، أمس الخميس، من لبنان باتجاه إسرائيل أدت إلى إصابة شخص وخلّفت أضراراً مادية.