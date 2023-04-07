شي وماكرون يتعهدان بالعمل لإنهاء أزمة أوكرانيا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بالعمل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل «مؤازرة كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا».

وأصدر الزعيمان إعلاناً مشتركاً بشأن الأزمة في أوكرانيا في ختام زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إلى الصين، واستمرت ثلاثة أيام.

وأكّد الإعلان أنّ البلدين «يعارضان الهجمات المسلّحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى»، ويدعمان الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لضمان سلامة محطة زابوريجيا» النووية.

وقال قصر الإليزيه إن الهدف من الزيارة هو أن «تساهم الصين، بشكل مفيد، في تحقيق أهداف محددة بوضوح».

ونقلت باريس عن شي جين بينغ قوله إنه مستعد للعمل مع فرنسا «لتهيئة الظروف للمفاوضات» بين موسكو وكييف. وقال الإليزيه «بالنسبة لنا، تم تحقيق الهدف»، حتى لو «كان علينا أن نرى» كيف ستُترجم هذه الالتزامات فعلياً.

وأوضح أنّ «معالم» المبادرة لم «تُحدّد» بعد.

كان ماكرون وشي وجها دعوة، أمس الخميس، إلى محادثات سلام في أسرع وقت ممكن، ورفضا أي لجوء للسلاح النووي.

من جهته، أعرب شي عن استعداده للتواصل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناء على طلبه، وفق ما أكد الجانب الفرنسي، موضحاً أن الخطوة ستتم في التوقيت الذي يرتئيه الرئيس الصيني.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس من بكين أن هذه المبادرة «إيجابية».