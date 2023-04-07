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الهند تطلق تحذيراً جديداً بشأن جائحة كورونا

ممرضة في وحدة لاستقبال مرضى كورونا في الهند
7 ابريل 2023 21:30

طالب وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، اليوم الجمعة، السلطات الصحية في جميع الولايات الهندية بالتأهب والاستعداد لمواجهة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك وسط ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس الفتاك.
وقالت وكالة «برس ترست أوف إنديا» الهندية إن ماندافيا شدد، في الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع وزراء الصحة في جميع الولايات والأمناء الرئيسيين اليوم الجمعة، على تحديد النقاط الساخنة للطوارئ عن طريق مراقبة اتجاهات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وحالات العدوى التنفسية الحادة، وتكثيف الاختبارات والتطعيم، وضمان جاهزية البنية التحتية للمستشفيات.
وأكد الوزير الهندي ضرورة تعزيز وعي الناس لتجنب الإصابة بالفيروس، واتباع الإرشادات الوقائية، وذلك بالإضافة إلى تعزيز تتبع تسلسل الجينوم، خاصة الجينوم الكامل للعينات الإيجابية.
ودعا ماندافيا الولايات إلى ضرورة مواصلة العمل بروح التعاون، كما حدث خلال الموجات السابقة للوقاية من كوفيد- 19 وحسن التعامل معه.

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المصدر: د ب أ
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