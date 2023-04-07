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توجيه تهمة التجسس لصحافي أميركي موقوف في روسيا

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الموقوف في روسيا
7 ابريل 2023 21:07

وجّهت موسكو تهمة التجسّس رسميا إلى الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه نفى ذلك.
وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون، أن "محققي هيئة الأمن الفدرالية الروسية وجّهوا لغيرشكوفيتش تهمة التجسّس لصالح بلاده"، وأشارت إلى أنه "نفى بشدة كل الاتهامات وقال إنه منخرط في أنشطة صحافية في روسيا".
وأكّدت "وول ستريت جورنال" التي تعد من أبرز الصحف في الولايات المتحدة أنها "تنفي بشدة المزاعم" المساقة ضد "مراسلها الموثوق به والمتفاني".
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى إطلاق سراح غيرشكوفيتش.
بدورهما، دعا الزعيمان الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة إلى الإفراج "الفوري" عن الصحافي.
والخميس قالت روسيا إن محاولات الضغط عليها في هذه القضية لن تجدي.

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المصدر: آ ف ب
روسيا
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تهمة
التجسس
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