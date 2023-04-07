السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إيطاليا تسجل أدنى معدل للمواليد على الإطلاق

إيطاليا تسجل أدنى معدل للمواليد على الإطلاق
7 ابريل 2023 20:59

قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، اليوم الجمعة، إن معدل المواليد في إيطاليا انخفض في 2022 إلى مستوى تاريخي جديد ليقل عن 400 ألف مع استمرار تناقص عدد السكان.
تعتبر قلة المواليد في إيطاليا حالة طوارئ وطنية وإصلاحها من بين التعهدات الرئيسة التي قطعتها جورجا ميلوني على نفسها قبل انتخابات العام الماضي التي أتت بها كأول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال المعهد، في تقريره السنوي، إن إيطاليا سجلت العام الماضي أكثر من 12 وفاة مقابل كل سبعة مواليد وتقلص عدد السكان 179 ألفاً لينخفض إلى 58.85 مليون نسمة.
وتراجع تقلص عدد السكان قليلاً مقارنة بعامي 2021 و2020 اللذين تأثرا بشدة بجائحة كوفيد-19.
وقال المعهد إن إيطاليا سجلت 392600 مولود في 2022 وهي السنة الرابعة عشرة التي تسجل فيها إيطاليا انخفاضاً في معدل المواليد وهو أقل رقم تسجله المواليد في سنة منذ توحيد البلاد في 1861. وسجلت البلاد 400249 مولوداً عام 2021.
وأضاف المعهد أن هناك "عاملا رئيساً يتمثل في تقلص عدد وتقدم عمر إناث الفئة العمرية الممتدة بين 15 و49 عاما التي تعتبر تقليدياً مرحلة الخصوبة".
وهبط معدل الخصوبة إلى 1.24 طفل لكل امرأة نزولا من 1.25 طفل في 2021، مع تسجيل انخفاض في المناطق الوسطى والشمالية وزيادة طفيفة في الجنوب.
وعوضت الهجرة هذا الاتجاه جزئياً مع تجاوز عدد الوافدين لعدد المغادرين. وشكل الأجانب 8.6 بالمئة من سكان البلاد في عام 2022 ليصبح إجمالي الأجانب 5.05 مليون.
واطرد انخفاض إجمالي عدد سكان إيطاليا منذ عام 2014، مع خسارة تراكمية منذاك تجاوزت 1.36 مليون شخص، أي ما يعادل سكان ميلانو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وتوقع المعهد، في سبتمبر، أن تفقد إيطاليا خمس ساكنها مع اتجاه عدد السكان للانخفاض ليبلغ عددهم 54.2 مليون في 2050 ثم يصبح عددهم 47.7 مليون في 2070.
وجاء، في أحدث تقرير للمعهد، أن واحداً من كل أربعة أشخاص في إيطاليا يزيد عمره عن 65 عاما، بينما زاد عدد الذين تخطوا مئة عام ثلاث مرات إلى 22 ألف شخص على مدار العشرين عاما الماضية.
وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.6 في عام 2022، ويعيش الناس في المناطق الوسطى والشمالية الغنية لفترة أطول من المقيمين في المناطق الجنوبية.

أخبار ذات صلة
سفينة إنقاذ تنقل 339 مهاجراً إلى إيطاليا
«نواف» و«ديفينو» يُتوجان بكأسي الوثبة في «سان روسور»
المصدر: رويترز
إيطاليا
المواليد الجدد
تراجع
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©