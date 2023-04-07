مقتل امرأتين بإطلاق نار في الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل امرأتين، اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار على سيارتهما في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده وصلوا إلى موقع تصادم جرى الإبلاغ عنه بين مركبتين إسرائيلية وفلسطينية ووجدوا أنه جرى إطلاق النار على الراكبات الثلاث في السيارة الإسرائيلية.

وذكر مسؤولون أن الشقيقتين فارقتا الحياة بينما أصيبت أمهما بإصابات خطيرة.

وقال الجيش في بيان إن "الجنود يغلقون الطرق القريبة من موقع الهجوم بالرصاص وبدأوا بملاحقة المنفذين".

وقع هذا الهجوم بعد تصعيد مفاجئ منذ الأربعاء واقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.