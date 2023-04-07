نشطاء المناخ يغلقون طريقاً بسويسرا في عيد الفصح

لصق نشطاء مناخ أنفسهم في طريق، حيث أغلقوا طريق سويس جوتارد اليوم الجمعة. واضطرت الشرطة إلى إغلاق النفق مؤقتا. ويؤدي النفق إلى كانتون تيسينو جنوبي البلاد، وإلى إيطاليا. وبحلول الساعة 1030 صباحا (0830 بتوقيت جرينتش) ذكرت الشرطة أنها أبعدت النشطاء ووجهت إليهم اتهامات.

وأدى إغلاق الطريق إلى ازدحام مروري بطول 15 كيلومترا في المنطقة صباح اليوم، حتى قبل مظاهرة النشطاء، ليصل الانتظار على الطريق إلى ساعتين ونصف الساعة. وبحلول الظهيرة، زاد طابور السيارات المتكدسة لمسافة 17 كيلومترا، لتطول فترة الانتظار إلى ثلاث ساعات، بحسب مؤسسة "تي سي إس" المعنية بمصالح سائقي السيارات.

وتبلغ سرعة قطارات الركاب عبر نفق قاعدة جوتار حوالي 200 كيلومتر في الساعة، وعادة ما تستغرق نحو 20 دقيقة.

وأفادت الشرطة بأن مشاجرة اندلعت بين السائقين الغاضبين والنشطاء الستة الذين لصقوا أنفسهم في الطريق.