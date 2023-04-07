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لافروف يهدد بتعليق اتفاق الحبوب ما لم يتم استئناف الصادرات الروسية

لافروف يهدد بتعليق اتفاق الحبوب ما لم يتم استئناف الصادرات الروسية
7 ابريل 2023 17:29

ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي، بعد محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة أن روسيا ربما لا تمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، ما لم يتم استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. وقال لافروف إن موسكو "ستشكك" في ضرورة الاتفاق، متهما الدول الغربية بعدم تخفيف القيود على الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية، على الرغم من الاتفاق، الذي تراقبه الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف أن روسيا ستعمل خارج الاتفاق، إذا استمرت العقوبات الغربية، مستشهدا بعدم الوصول إلى شبكة الدفع الدولية "سويفت" والتأمين التجاري.

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يأتي التحذير بعد ثلاثة أسابيع من تمديد مبادرة "الحبوب في البحر الأسود"، لمدة شهرين على الأقل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 19مارس الماضي تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا.

المصدر: د ب أ
سيرجي لافروف
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