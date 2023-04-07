السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال يضرب شمال شرق أفغانستان

زلزال يضرب شمال شرق أفغانستان
7 ابريل 2023 16:52

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ولاية "بدخشان" شمال شرق أفغانستان، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكره موقع "فولكانو ديسكفري" المتخصص في رصد الزلازل والبراكين.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أن مركز الزلزال كان في ولاية "بدخشان"، على بعد 16 كيلومترا غرب مدينة "إشكاشم" في طاجيكستان، وشعر به السكان نحو الساعة السابعة و19 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

أخبار ذات صلة
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرقي روسيا

وبدخشان واحدة من الولايات الأفغانية، عرضة بشكل أساسي لكوارث طبيعية، من بين ذلك زلازل وانهيارات أرضية وفيضانات وانهيارات جليدية.

وهذا خامس زلزال يضرب الولاية، في غضون عشرة أيام، مما زاد المخاوف بين الخبراء والسكان المحليين. وكان زلزال قوي قد ضرب الولاية، الشهر الماضي، وكان مركزه في منطقة "جورم"، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين بمختلف أنحاء البلاد. ومن جهة أخرى، شهدت أكثر من 30 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين أمطارا غزيرة وفيضانات عارمة، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين. وتتسبب الكوارث الطبيعية في أضرار واسعة في البلاد، بسبب سوء البنية التحتية وأنظمة الإدارة.

المصدر: د ب أ
زلزال
أفغانستان
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©