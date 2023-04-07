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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرقي روسيا

زلزال
7 ابريل 2023 13:02

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، اليوم الجمعة. وأفاد فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 445 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في الجزيرة، بحسب قناة "أر تي عربية"الأخبارية الروسية.

وقال الفرع في بيانه: "وقع مركز الزلزال على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي. ومركزه على عمق 3ر94 كيلومتراً، وبلغت قوته 6 درجات".

وذكر المكتب الصحفي في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سخالين، أنه في الساعة 22:13 (22:05 بتوقيت موسكو) تم تسجيل وقوع زلزال على مسافة 150 كلم جنوب مدينة سيفيرو كوريلسك في المحيط الهادئ.

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب كامتشاتكا يوم الاثنين الماضي، بحسب الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع كامتشاتكا. ولم ترد اي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية في الزلزالين.

        

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