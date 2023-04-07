اليابان.. العثور على أجزاء من المروحية المفقودة

حطام يطفو على السطح في منطقة البحث عن طائرة هليكوبتر مفقودة
7 ابريل 2023 12:27
أعلنت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، اليوم الجمعة، أن قارب النجاة الذي عثر عليه في المياه جنوبي اليابان هو من مروحية عسكرية مفقودة وكان على متنها عشرة من أفراد القوات.
وأضافت أن المروحية (يو إتش60-) متعددة الأغراض، اختفت من على شاشات الرادار، بالقرب من جزيرة ميياكوجيما في محافظة أوكيناوا أمس الخميس، وكان على متن الطائرة عشرة أشخاص منهم قائد الكتيبة الثامنة ساكاموتو يوئيتشي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.
وقد عثر رجال البحث والإنقاذ على قارب النجاة المطوي مكتوب عليه قوات الدفاع الذاتي البرية، بالإضافة إلى إطار نافذة وما يبدو أنه مروحة، في المياه الواقعة شمال جزيرة إيرابوجيما شمال غربي ميياكوجيما.
وأكدت قوات الدفاع الذاتي البرية، اليوم الجمعة، أن قارب النجاة كان جزءا من المعدات الموجودة على متن المروحية المفقودة.
وقالت قوات الدفاع الذاتي البرية إن المروحية اختفت من على شاشات الرادار عندما كانت تحلق بين جزيرتي ميياكوجيما وإيرابوجيما. وكانت أعلنت قبلها فقدان الاتصال بالرادار في المناطق الواقعة شمال ميياكوجيما.