السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تكشف عن الوضع في باخموت

صورة من الجو تظهر باخموت
7 ابريل 2023 12:12

قالت أوكرانيا اليوم الجمعة، إن روسيا تركز كل جهودها على السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد ووصفت الوضع بأنه "صعب" لكنها أشارت إلى إنها صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي تشيرفاتي لرويترز بأن أوكرانيا تسيطر على الوضع في باخموت.

وقال تشيرفاتي "الوضع صعب في باخموت.

أخبار ذات صلة
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
الصين وفرنسا: التسوية السياسية الطريق الوحيد لحل أزمة أوكرانيا
المصدر: وكالات
الجيش الأوكراني
باخموت
أوكرانيا
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©