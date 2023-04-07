ملك الأردن يقوم بجولة خارجية تشمل اليابان والمملكة المتحدة
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
7 ابريل 2023 08:15
غادر ملك الأردن عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، في زيارة رسمية إلى اليابان، تتبعها زيارة إلى المملكة المتحدة.
ويلتقي العاهل الأردني خلال الزيارة إلى اليابان، التي يرافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). كما يعقد الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكيفية توطيدها في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية، فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية.
ويلتقي العاهل الأردني في طوكيو رئيس مجلس النواب هوسودا هيرويوكي ورئيس مجلس الشيوخ هيديهيسا أوتسوجي، وعددا من المسؤولين. ومن طوكيو، يتوجه العاهل الأردني إلى لندن لحضور الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، الذي يقام تحت رعاية جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.