السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ملك الأردن يقوم بجولة خارجية تشمل اليابان والمملكة المتحدة

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
7 ابريل 2023 08:15

 غادر ملك الأردن عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، في زيارة رسمية إلى اليابان، تتبعها زيارة إلى المملكة المتحدة.

ويلتقي العاهل الأردني خلال الزيارة إلى اليابان، التي يرافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). كما يعقد الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكيفية توطيدها في شتى المجالات، بخاصة الاقتصادية، فضلا عن المستجدات الإقليمية والدولية.

ويلتقي العاهل الأردني في طوكيو رئيس مجلس النواب هوسودا هيرويوكي ورئيس مجلس الشيوخ هيديهيسا أوتسوجي، وعددا من المسؤولين. ومن طوكيو، يتوجه العاهل الأردني إلى لندن لحضور الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، الذي يقام تحت رعاية جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

أخبار ذات صلة
اليابان.. العثور على أجزاء من المروحية المفقودة
اليابان تواصل البحث عن مروحية مفقودة
المصدر: وكالات
اليابان
ملك الأردن
الملكة رانيا
المملكة المتحدة
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©