الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. تأجيل اتفاق الانتقال السياسي واستمرار المفاوضات

سودانيتان تتظاهران للمطالبة بحكومة مدنية في الخرطوم (أ ف ب)
7 ابريل 2023 02:42

أسماء الحسيني (الخرطوم) 

أخبار ذات صلة
البرهان: عازمون على استكمال العملية السياسية في السودان
إعلان تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، أمس، الالتزام بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات على الرغم من خلافات أدت إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي مرتين.
ويهدف الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي.
لكن التوقيع تأجل للمرة الثانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، مع مواصلة المفاوضات حول التزامات المرحلة المقبلة.
وخرجت مظاهرات حاشدة في أنحاء السودان، أمس، إحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وفي بيان، قال البرهان إنه لا يزال ملتزماً بالعملية السياسية، وإن التأجيل ضروري «بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها».
وشدد البرهان بالقول: «تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في أبريل من عام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على الطريق ذاته التي رسمت ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية».
ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه.
وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان قال إن اللجان الفنية العسكرية المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري تبقت لها نقطة واحدة في القيادة والسيطرة.
وكتب ياسر في تغريدة على «تويتر»: «لن نوقع على الاتفاق الخميس، ولن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية، اجتمعت لجنة الصياغة مدنيين وعسكريين وأُحكمت الوثيقة وحُلت قضية التشريعي والسيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات».
بدورها، أكدت قوى الحرّية والتغيير في السودان، في بيان، تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً، أمس، داعية السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية.
وطالبت قوى «الحرّية والتغيير» الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية، محذّرةً من أيّ تعامل عنيف تجاه المشاركين.

السودان
أزمة السودان
الجيش السوداني
الحراك السوداني
عبد الفتاح البرهان
مجلس السيادة السوداني
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©