السودان.. تأجيل اتفاق الانتقال السياسي واستمرار المفاوضات

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، أمس، الالتزام بعملية سياسية تفضي إلى انتخابات على الرغم من خلافات أدت إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي مرتين.

ويهدف الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة مدنية ويحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلى إنهاء الفراغ السياسي.

لكن التوقيع تأجل للمرة الثانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، مع مواصلة المفاوضات حول التزامات المرحلة المقبلة.

وخرجت مظاهرات حاشدة في أنحاء السودان، أمس، إحياء للذكرى الرابعة لاعتصام 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وفي بيان، قال البرهان إنه لا يزال ملتزماً بالعملية السياسية، وإن التأجيل ضروري «بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها».

وشدد البرهان بالقول: «تمر علينا اليوم ذكرى انتفاضة شعبنا الباسل في أبريل من عام 1985 وبلادنا تتقدم بثبات على الطريق ذاته التي رسمت ساعين نحو التغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية».

ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه.

وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان قال إن اللجان الفنية العسكرية المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري تبقت لها نقطة واحدة في القيادة والسيطرة.

وكتب ياسر في تغريدة على «تويتر»: «لن نوقع على الاتفاق الخميس، ولن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية، اجتمعت لجنة الصياغة مدنيين وعسكريين وأُحكمت الوثيقة وحُلت قضية التشريعي والسيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات».

بدورها، أكدت قوى الحرّية والتغيير في السودان، في بيان، تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً، أمس، داعية السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية.

وطالبت قوى «الحرّية والتغيير» الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية، محذّرةً من أيّ تعامل عنيف تجاه المشاركين.