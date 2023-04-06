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مخاوف في إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف

مخاوف في إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف
7 ابريل 2023 02:41

كورا كاليشا (وكالات) 

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بعد ندرة الأمطار لثلاث سنوات، تنفق الحيوانات في قرية كورا كاليشا جنوب إثيوبيا. وتتناثر العشرات من الماشية النافقة المتحللة على الأرض الجافة، وتتغذى على لحومها الحيوانات آكلة الجيف. ويخشى جيلو وايل المسؤول الحكومي المحلي، من أن يأتي الدور على القرويين بعد ذلك، وأن يفقدوا أرواحهم بسبب الجفاف. وقال إن أكثر من 100 من السكان في المستشفى في حالة حرجة بسبب سوء التغذية.
وأضاف جيلو: «هذا العدد يشمل أطفالاً ومسنين وحوامل».
وشأنها شأن الصومال وكينيا، تعاني منطقة جنوب إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف يشهدها القرن الأفريقي منذ عقود. وندرت الأمطار لخمسة مواسم متتالية ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الجاري على هذا الحال أيضاً، الأمر الذي حمل وكالات إغاثة لإطلاق تحذيرات تطالب بتقديم مزيد من المساعدة لتجنب أزمة إنسانية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 12 مليوناً، أي عُشر عدد السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا.
وكان الصومال الأشد تضرراً من الجفاف، الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 43 ألفاً العام الماضي، لكن الوضع لم يصل بعد لحد المجاعة التي توقعها عمال إغاثة.
ولم تُعزَ أي وفيات بشكل مباشر حتى الآن إلى الجفاف في منطقة أوروميا، حيث تقع كورا كاليشا، أو المناطق المجاورة المتضررة من الجفاف في إثيوبيا، لكن العاملين في المجال الإنساني يتوقعون أن يحدث هذا قريباً.
ويعتمد السكان في معظم الأراضي المنخفضة في جنوب إثيوبيا بشكل كبير على الماشية، إلى جانب محاصيل أساسية مثل الذرة.

إثيوبيا
الجفاف
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