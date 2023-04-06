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كندا تستعيد 4 زوجات و10 أبناء «دواعش» من سوريا

أرشيفية
7 ابريل 2023 02:41

القامشلي (وكالات) 

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سلّمت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، أمس، أربع زوجات كنديات وعشرة أطفال لإرهابيين من تنظيم «داعش» الإرهابي إلى وفد كندي، حسبما أفاد مسؤول كردي.
وقال خالد إبراهيم المسؤول في المكتب الإعلامي لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا: «سلمنا الأربعاء 4 نساء و10 أطفال من عوائل داعش الأجانب المتواجدين في مخيم روج إلى ممثلين عن الخارجية الكندية». وأوضح أن «أعمار النساء تتراوح بين 26 و35 سنة، والأطفال من ثلاث سنوات إلى 11 سنة».
وأشار إبراهيم إلى أن «هذه المرة الرابعة التي يتم استلام رعايا من قبل الحكومة الكندية». وفي 21 يناير، أمرت المحكمة الفدرالية الكندية الحكومة بإعادة 23 من مواطنيها، بينهم 19 امرأة وطفلاً محتجزين في مخيّمي الهول والروج منذ سنوات، من دون تحديد متى ستتم إعادتهم إلى بلدهم أو ما هي الدعاوى القضائية التي يمكن أن تُرفع ضدّهم. حتى ذلك الحين، كانت حكومة جاستن ترودو تتعامل مع هذه القضية على أساس كلّ حالة على حدة، وفي غضون أربع سنوات، تمّت إعادة عدد قليل من النساء والأطفال إلى بلدهم. ومنذ إعلان هزيمة «داعش» عام 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء الإرهابيين في صفوف التنظيم، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة للكثير من الدول.

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